Pouco antes d o Atl. Madrid-Barcelona (jogo começou às 15h15), Enrique Cerezo foi questionado sobre o facto de Fernando Torres ainda não ter renovado o contrato e a resposta foi no mínimo... curiosa. "Estamos a tentar trazer Messi, o resto é secundário", ironizou o presidente do Atl. Madrid.Os contactos para a prorrogação do vínculo com Torres duram há algum tempo mas sem avanços ou declarações públicas das duas partes. No encontro com o Barça, El Nino começou no banco.

Autor: Sandra Lucas Simões