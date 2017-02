Continuar a ler

Fàbregas recusa-se a comentar a situação em que se viu envolvido com Pep Guardiola, quando o técnico catalão o deixou de mão estendida no final de um encontro entre Chelsea e Manchester City, mas aborda sem rodeios a pouca utilização que tem tido, desde que o italiano Antonio Conte assumiu o comando do clube londrino.



"É uma situação nova, da qual não me escondo. Mas vou lutar até ao final para jogar mais, sei que posso. Mostrei, de cada vez que joguei, que tenho lugar na equipa", defende o internacional espanhol.

Cesc Fàbregas garante que os assobios que Cristiano Ronaldo tem ouvido da parte dos adeptos do Real Madrid, não os escutaria caso ainda atuasse na Premier League e não na Liga espanhola. Em entrevista a um canal de televisão do país vizinho, o médio do Chelsea deixa no ar a ideia que se trata de uma questão de mentalidade."Na Premier League não o assobiariam, seguramente", argumenta o médio espanhol, que se desfaz em elogios a Luis Enrique, com técnico do Barcelona e não evita uma palavra de louvor a Lionel Messi.