Para los fans del fútbol que le escriben a Luis Enrique entrenador del Barça, lamento informarles que esta no es su cuenta. Rectifiquen. — Luis Enrique (@LuisEnrique) 15 de fevereiro de 2017

Chama-se Luis Enrique, tem como 'nickname' no Twitter "LuisEnrique", mas ao contrário do muitos pensam... não é o treinador do Barcelona. É um cantor natural da Nicarágua, de 54 anos, e esta madrugada, farto de ver o seu nome envolvido em trocas de 'tweets' - a maior parte delas nada simpáticas -, decidiu alertar os seus seguidores."Para os adeptos do futebol que querem contactar o Luis Enrique, treinador do Barcelona, lamento informá-los que esta não é a sua conta", escreveu o cantor, numa publicação que surgiu horas depois da derrota catalã, por 4-0, em casa do Paris SG

Autor: Fábio Lima