A decisão do organismo que superintende o futebol sul-americano faz com que a Chapecoense desça para o último lugar do grupo, com apenas 4 pontos, menos um do que o Zulia, com quem irá agora disputar uma vaga na Taça Sul-Americana, o equivalente à Liga Europa. Para tal, terá de vencer o conjunto uruguaio. Nacional (8 pontos) e Lanús (10) estão automaticamente apurados. Mas... a Chapecoense tem uma semana para recorrer da decisão da CONMEBOL anunciada esta terça-feira.

Há, todavia, uma informação, partilhada pela revista brasileira 'Veja' que pode minar a argumentação da defesa da Chapecoense. No balneário, antes da partida com o Lanús, o delegado ao jogo terá avisado os responsáveis do clube catarinense da situação, mas, mesma assim, equipa técnico e direção decidiram incluir Luiz Octávio no onze inicial. Uma decisão que, na altura, valeu a vitória e que agora pode determinar o adeus prematuro dos brasileiros à Taça Libertadores.