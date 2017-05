Dois golos da Chapecoense nos descontos e o relato emocionado de Rafael Henzel

Um jogo que ficará na história da Chapecoense. A equipa brasileira derrotou na terça-feira os venezuelanos do Zulia, por 2-1, com os dois golos já depois dos 90 minutos, e garantiu um lugar na Taça Sul-Americana.Aos 29', o Zulia abriu o marcador por Arango, colocando a formação venezuelana a vencer por 1-0 até aos 90 minutos, quando Arthur fez o empate. No minuto seguinte, Girotto fazia o 2-1 e apurava a Chapecoense para a Taça Sul-Americana.