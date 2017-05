De 21 de abril a 18 de maio, o exigente calendário sul-americano obrigou a Chapecoense a cumprir uma distância superior a meia volta ao Mundo, ao efetuar, em viagens de avião e autocarro, qualquer coisa como 24876 quilómetros (a volta ao Mundo anda em torno dos 40 mil quilómetros). Os números impressionam e levaram esta quinta-feira, através das redes sociais, o guarda-redes Artur Moraes a deixar duras críticas a quem organiza as provas."Hoje chega ao final a saga de praticamente 26 dias na estrada! Até quando, nós jogadores, permitiremos estes tipos de situações? 10 jogos em 30 dias! São 26 dias de aviões, hotéis, autocarros! Praticamente não treinamos há um mês!", revelou o guardião, na sua página de Twitter.Ora, a situação acaba por influenciar, naturalmente, o rendimento desportivo, já que nesse espaço temporal a Chapecoense venceu apenas dois encontros. "A consequência disso tudo é queda do rendimento individual, do rendimento coletivo e as lesões musculares", explicou Artur, que, em suma, diz que o conjunto de Chapecó estará a fazer duas temporadas numa só.Olhando para o calendário é possível tirar várias curiosidades. A primeira de todas é que, no espaço de 28 dias, a Chapecoense fez apenas um encontro caseiro (diante do Avaí). Para mais, visitou nove cidades diferentes, num total de quatro países (um itinerário que pode ver na infografia apresentado no tweet abaixo, elaborada pelo site Globoesporte).

Autor: Fábio Lima