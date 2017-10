Continuar a ler

Já o central Neto, de 32 anos, continua longe do regresso aos relvados, pois vai ser operado ao ligamento cruzado posterior de um joelho. Ainda assim, a renovação do contrato será automática até que esteja em condições para voltar a jogar. Mas, apesar de continuar a contar com seus serviços como jogador profissional, o clube avalia a possibilidade para que o defesa siga junto da equipa mesmo que não consiga regressar à competição.



Quase um ano depois do trágico acidente que vitimou a quase totalidade do plantel da Chapecoense - além de equipa técnica, dirigentes e jornalistas que seguiam na delegeção rumo a Medellín, na Colômbia, a 28 de novembro de 2016 -, o clube brasileiro já prepara a renovação dos contratos de Alan Ruschel e Neto, dois dos três jogadores que sobreviveram à queda do avião.Depois de uma recuperação milagrosa, Alan Ruschel, de 28 anos, já fez nove jogos este ano e os responsáveis da turma catarinense é adquirir definitivamente o passe do defesa que está emprestado pelo Internacional. O empresário André Cury confirmou o início das negociações entre as partes e, segundo o site 'Globoesporte', o objetivo da Chapecoense é assinar um contrato por três anos.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil