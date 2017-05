Se não gosta de despedidas, então tenha cuidado... É que nos próximos tempos há vários craques que se preparam para dizer adeus aos relvados, como são os casos de Xabi Alonso e Lahm, que amanhã disputam o último jogo das suas carreiras de sucesso, na receção do Bayern ao Friburgo.

O espanhol de 35 anos, conhecido por ser um ‘gentleman’ e por tratar muito bem a bola no meio-campo, pendura as botas depois de já ter conquistado praticamente tudo e... até já sabe o que vai fazer no futuro. "É simples, vou comprar uma mota! Sempre gostei da liberdade que te dá uma mota e não o pude fazer antes", comentou o médio espanhol de 35 anos, que teve passagens importantes pelo Liverpool e Real Madrid, antes de falar mais a sério: "Se me escapar uma lágrima, não é algo para o qual me possa preparar. Serão muitas emoções! A possibilidade de me retirar na elite e poder tomar eu mesmo essa decisão é algo que está na minha cabeça há muito tempo", acrescentou Xabi Alonso, que tem 17 títulos no palmarés.

Capitão não quer ser técnico

Quanto ao capitão Lahm, apanhou toda a gente de surpresa com a notícia de terminar a carreira aos 33 anos. "Apenas quero aproveitar o que a vida me reserva. Não me atormenta retirar-me, até estou ansioso por esse dia! Quero que os adeptos se lembrem de mim como um bom jogador", pediu o polivalente alemão, que uma coisa sobre o seu futuro já parece certa. "Ser treinador? Não creio que seja para mim dedicar-me todos os dias de forma detalhada. Quero distanciar-me um pouco", atirou o jogador que venceu oito ligas.



Totti mantém futuro incerto



Em Itália, a receção da Roma ao Génova no dia 28 já está esgotada há muito tempo para dizer adeus a Francesco Totti. É certo que o avançado de 40 anos termina a ligação de 25 épocas com o único emblema que representou – estreou-se com 16 anos –, mas o seu futuro é incerto, até porque o jogador continua evasivo quanto ao fim da carreira. Monchi, diretor desportivo da Roma, confirmou que o avançado não vai renovar, embora deseje ter o capitão noutras funções. Só que Totti ainda pode deixar-se seduzir pelo sonho americano.



Ídolo Terry deixa saudades



Pouco utilizado desde que Conte chegou ao Chelsea, John Terry não teve problemas em admitir que teria de colocar um ponto final à ligação com o Chelsea, emblema que representa desde 1998/99. Vencedor de cinco dos seis campeonatos da história do clube, o central de 36 anos já viu equipas, como Swansea e WBA, a tentarem a sua contratação mas, até ao momento, tem desfrutado dos tempos livres no Algarve. No domingo, na receção ao Sunderland, está prevista mais uma homenagem dos adeptos do Chelsea ao seu capitão.



OUTROS CASOS



Klaas Jan-Huntelaar O mortífero avançado de 33 anos anunciou a saída do Schalke no final da época, clube que representa desde 2010. O holandês fez 126 golos pelo emblema alemão. Quanto ao seu futuro, deverá permanecer na Bundesliga.



Zabaleta O lateral de 32 anos diz adeus ao Manchester City, depois de nove épocas ao serviço dos citizens, tendo disputado 332 jogos (11 golos) pela formação inglesa. Em final de contrato, o nome do argentino está a ser apontado aos londrinos do West Ham.



Kuyt O holandês de 36 anos não podia ter escolhido um melhor final de carreira. No clube do coração, o avançado foi decisivo na caminhada do Feyenoord à conquista do campeonato, quebrando um jejum que durava há 18 anos. O antigo atacante do Liverpool e Fenerbahçe vai agora integrar a estrutura diretiva do clube de Roterdão.



Gorka Iraizoz O experiente guarda-redes de 36 anos despediu-se do Athletic Bilbao. No emblema basco desde 2007/08, o guardião espanhol conquistou uma Supertaça e disputou um final da Liga Europa.



Lombaerts O belga de 32 anos disse adeus ao Zenit, emblema russo que representava desde 2007 e por quem foi campeão por quatro ocasiões. O defesa foi alvo de uma homenagem em São Petersburgo e já se comprometeu com os belgas do Oostende.