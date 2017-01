Choque arrepiante com Cahill deixou Mason KO

Contas feitas, o Chelsea passa a somar 55 pontos, mais 8 do que o Arsenal e 9 do que o Tottenham. Quanto ao Hull, continua na zona de despromoção, no penúltimo lugar, com 16 pontos, a 2 do Swansea, que ocupa a primeira posição acima da zona de descida.Consulte o direto do jogo