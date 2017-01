Continuar a ler

Taça de Inglaterra (16 avos-de-final)



Derby County (2.ª)-Leicester City, 2-2

Liverpool-Wolverhampton (2.ª), 1-2

Blackburn Rovers (2.ª)-Blackpool (4.ª), 2-0

Chelsea-Brentford (2.ª), 4-0

Tottenham-Wycombe Wanderers (4.ª), 4-3

Burnley-Bristol City (2.ª), 2-0

Middlesbrough-Accrington Stanley (4.ª), 1-0

Crystal Palace-Manchester City, 0-3

Lincoln City (5.ª)-Brighton and Hove Albion (2.ª), 3-1

Oxford United (3.ª)-Newcastle United (2.ª), 3-0

Rochdale (3.ª)-Huddersfield Town (2.ª), 0-4

Southampton-Arsenal, às 17H30



DOMINGO

Millwall (3.ª)-Watford, 12H00

Fulham (2.ª)-Hull City, 12H30

Sutton United (5.ª)-Leeds United (2.ª), 14H00

Com o guardião português Eduardo no banco de suplentes, o Chelsea não facilitou e goleou (4-0) o secundário Brentford - é o 15.º classificado do Championship -, apurando-se assim para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.Willian (14'), Pedro (21'), Ivanovic (69') e Batshuayi (81' pen.) fizeram os golos da tarde em Stamford Bridge, materializando o domínio da equipa orientada por Antonio Conte, que lidera a Premier League com oito pontos de avanço sobre o Arsenal.