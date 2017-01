Continuar a ler

"[Diego Costa] Voltou a ter sessões de treino com o resto da equipa e acho que o jogador quer ficar no Chelsea. Está muito feliz em jogar connosco e a ideia de sair está longe da sua cabeça", considerou Antonio Conte, na antevisão do jogo com o Hull. O dianteiro hispano-brasileiro 'pegou-se' com o preparador físico Julio Tous, antes do jogo com o Leicester, para o qual não foi convocado, e terá questionado o treinador Antonio Conte sob o acompanhamento deficiente à sua lesão nas costas. Para adensar e 'apimentar' ainda mais o diferendo entre Diego Costa e o Chelsea - que aplicou uma multa de vários milhares de euros ao jogador -, há ainda notícias de uma proposta milionária para levar para a China o melhor marcador do campeonato inglês.

Antonio Conte confirmou esta sexta-feira o regresso do avançado do Chelsea Diego Costa no encontro diante do Hull, treinado pelo português Marco Silva, relativo à 22.ª jornada da 'Premier League'.O máximo goleador do Chelsea, que lidera a 'Premier League', com 7 pontos de vantagem sobre o Tottenham, regressa após ter recuperado de uma lesão nas costas e de um desentendimento com a equipa técnica, que Antonio Conte não negou.

Autor: Lusa