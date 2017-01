Continuar a ler

Os 'blues' perderam pela última vez para o campeonato a 24 de setembro, precisamente no terreno do Arsenal (3-0).



O clube orientado por Antonio Conte tem agora oportunidade de bater na quarta-feira o recorde dos 'gunners' - que 'resiste' desde a temporada de 2001/2002 - quando visitarem o Tottenham, para a 20.ª jornada da 'Premier League'.



Em Stamford Bridge, o jogo chegou empatado a duas bolas até aos 65, altura em que William bisou para o Chelsea e 'desfez o nó'.



As dúvidas terminaram a cinco minutos do fim, quando Diego Costa marcou o quarto para os anfitriões e fechou o resultado.



O Chelsea igualou sábado o recorde de 13 vitórias consecutivas na liga inglesa, que pertencia a 'solo' ao Arsenal, depois triunfar em casa o Stoke City, por 4-2, na 19.ª jornada.Com este triunfo folgado, o clube londrino dilatou provisoriamente a vantagem no comando do campeonato, que é agora de nove pontos, para o Liverpool, que está a jogar em casa com o Manchester City, no jogo 'grande' da ronda.

Autor: Lusa