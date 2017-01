O Chelsea carimbou este domingo a passagem à quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao bater em casa o Peterborough, da terceira divisão, por 4-1. A equipa de Antonio Conte regressou assim aos triunfos, após ter perdido com o Tottenham para a Premier League.O guarda-redes português Eduardo ficou no banco e viu o colega Pedro Rodríguez abrir o marcador aos 18 minutos. Batshuayi ampliou a vantagem aos 44' e Willian, já na segunda parte, assinou o terceiro (52'). Nichols Tom ainda reduziu aos 70', cinco minutos antes de Pedro bisar no encontro.Consulte o direto do encontro

Autor: Luís Miroto Simões