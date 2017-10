Continuar a ler

Naquele que foi o primeiro jogo sem Ronald Koeman no comando, os toffees acabaram por responder no minuto seguinte, por Dominic Calvert-Lewin, mas o golo surgiu demasiado tarde para evitar a eliminação.



O Chelsea estendeu a série de maus resultados do Everton - somam seis jogos consecutivos sem vencer - e carimbou o apuramento para os quartos-de-final da Taça da Liga com um triunfo por 2-1 Antonio Conte promoveu nove alterações no onze, em relação à partida que ditou a vitória frente ao Watford (4-2) , mas nem por isso a equipa facilitou e, aos 26 minutos, Antonio Rudiger colocou os londrinos na frente. Porém, o encontro só ficou sentenciado nos descontos (90'+3), com o golo de Willian.