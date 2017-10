Continuar a ler

No entanto, e sublinha o 'El Universal', nos clubes por onde Chicharito passou nunca demonstrou que padecesse de tal doença, visto que sempre se apresentou ao mais alto nível sendo inclusive ao tornar-se no melhor marcador da história da seleção mexicana.



Javier Hernández, ou Chicharito, trocou neste mercado de transferências de verão o Bayer Leverkusen pelos ingleses do West Ham, a troco de 18 milhões de euros.

Javier Hernandéz, mais conhecido no mundo do futebol por Chicharito, encontra-se neste momento a defender as cores do West Ham na Premier League e, segundo avança o jornal 'El Universal', o jogador mexicano sofre de epilepsia.O ex-Bayer Leverkusen sofre desta doença neurológica desde jovem, mas com o passar do tempo e com o crescimento do jogador, ebm como com a evolusão da medicina, as convulsões provocadas pela doença foram controladas e a sua situação evoluiu de forma muito satisfatória e a epilepsia já não é um problema de força maior na vida do mexicano, levando mesmo uma vida normal.