Continuar a ler

"Sem Pogba em campo tivemos de fazer algumas mudanças. O treinador [Massimiliano Allegri] está a trabalhar para encontrar soluções. Não somos idiotas ou palhaços, estamos a jogar de forma diferente", reforçou o italiano, dando um exemplo da grande influência que o francês tinha na Juventus: "Na temporada passada o [Gianluigi] Buffon nunca sujou as luvas."



Após a saída do internacional francês para ao United, a Juventus começou por apostar em Miralem Pjanic (ex-Roma) no verão, mas decidiu reforçar o meio-campo aproveitando a rebertura do mercado, contrantando Tomas Rincón (ex-Génova).

A Juventus está a sentir inesperadas dificuldades na Serie A em 2016/17, depois de cinco títulos consecutivos. A explicação não está apenas no facto de Paul Pogba, figura de destaque nesse período, ter saído para o Manchester United, mas Giorgio Chiellini vê as coisas de outra forma, prestando homenagem ao antigo companheiro de equipa, colocando-o mesmo ao nível de atletas consagrados de outras modalidades."No ano passado tivemos no meio-campo um jogador como é o Pogba, que é o LeBron James ou o Usain Bolt do futebol. E a presença dele permitia que a equipa jogasse de uma determinada maneira", começou por dizer o defesa em entrevista à Sky Italia, à estrela da NBA (Cleveland Cavaliers) e ao campeoníssimo do atletismo.