O autocarro que transportava uma delegação infantil do Colo-Colo capotou na Argentina, tendo o acidente vitimado três jovens e provocado mais de duas dezenas de feridos.A tragédia ocorreu na localidade de Las Cuervas, por volta das 3h30 da manhã, durante o trajeto entre Quilicura (freguesia de Santiago do Chile) e Assunção (capital do Paraguai), onde a equipa ia participar num torneio. Chovia copiosamente quando o motorista do autocarro, onde seguiam 35 pessoas, tentou ultrapassar um camião e colidiu com um miniautocarro que seguia na via contrária. Caiu numa ribanceira, provocando a morte a uma rapariga e dois rapazes com idades entre os 10 e os 18 anos. O acidente provocou mais de vinte feridos (dois em estado grave), prontamente encaminhados para o hospital Luis Chrabalowski em Uspallata. "O Chile está convosco!", referiu Michelle Bachelet, presidente daquele país.