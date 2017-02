Continuar a ler

'Nós, chilenos, estamos cansados de ver uma das nossas estrelas trabalhar sozinho para que a sua equipa se 'safe'. Não queremos que jogue em Madrid e muito menos que volte ao Barcelona, a verdade é que não nos importa em que equipa jogue. Só queremos vê-lo lutar juntamente com outros dez [jogadores] para conseguir bons resultados. Sozinho não', pode ler-se no facebook.





'Nós, chilenos, estamos cansados de ver uma das nossas estrelas trabalhar sozinho para que a sua equipa se 'safe'. Não queremos que jogue em Madrid e muito menos que volte ao Barcelona, a verdade é que não nos importa em que equipa jogue. Só queremos vê-lo lutar juntamente com outros dez [jogadores] para conseguir bons resultados. Sozinho não', pode ler-se no facebook.

Alexis Sánchez, jogador do Arsenal, está a passar uma fase menos boa no que diz respeito aos resultados no seu clube. Para os chilenos, a 'gota de água' foi a partida frente ao Bayern Munique a contar para a 1.ª mão dos oitavos da Champions, que terminou com um resultado expressivo a favor dos bávaros [5-1].Desta feita, os chilenos pretendem fazer uma 'marcha nacional' de apoio a Sánchez com o objetivo que o Arsenal deixe o internacional chileno sair do clube. A manifestação está marcada para 1 de março e já conta com mais de 10 mil presenças confirmadas, segundo a página do evento em causa no facebook. Nesta mesma página podem ler-se vastas críticas aos gunners.