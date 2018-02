Continuar a ler

O Las Palmas explica ainda que não "facilitou" nas negociações para a saída de um dos mais influentes jogadores do plantel (25 jogos, quatro golos), mas o médio vai mesmo representar o Guoan, que em 2017 foi nono na Superliga chinesa.No clube, o médio vai encontrar o compatriota Jonathan Soriano e ainda o congolês Cédric Bakambu, que em janeiro deixou o Villarreal para rumar à China, além do chinês Wei Shihao, contratado ao Leixões.Formado no Las Palmas, Viera, que fez um jogo pela seleção espanhola, surgiu na equipa principal em 2010, saindo em 2012 para o Valência, antes de ser emprestado ao Rayo Vallecano e de jogar no Standard Liège, na Bélgica, regressando depois ao clube canário em 2015.