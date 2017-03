Continuar a ler

No Tianjin Quanjian, orientado pela antiga estrela italiana, Fábio Cannavaro, Júnior Moraes encontrou um apoio de um amigo especial, com quem pretende brilhar em campo e... no ringue. "O Pato tem ajudado bastante na minha adaptação. Estamos sempre juntos, jogamos UFC na PlayStation e a verdade é que nos treinos já demonstrámos que podemos fazer uma grande dupla", revelou a Record, na primeira entrevista concedida para o estrangeiro, garantindo que o objetivo é "marcar o máximo de golos possível, de forma a ajudar o clube a chegar longe."



"Todo o mundo está curioso para ver o que se vai passar no campeonato chinês e acredito que a chegada de jogadores consagrados vai ajudar nesse desenvolvimento. No caso do Tianjin Quanjian, é verdade que se trata de um clube novo, mas com potencial para crescer e chegar mesmo ao top 3. O plantel parece equilibrado, temos jogadores experientes na primeira divisão e só podemos evoluir", frisou.



Língua como maior obstáculo



No continente asiático há menos de uma semana, Júnior Moraes tem tido um dia-a-dia que se resume, praticamente, a "viagens de hotel para hotel e de avião para avião." No entanto, e para já, o brasileiro faz um balanço positivo dos primeiros dias, não escondendo que já encontrou algumas… dificuldades. "A língua é bem difícil. (risos) Isso complica um pouco o entendimento com os companheiros. Mas fui muito bem recebido por todos, a estrutura é boa, fizeram-me sentir acarinhado e a verdade é que estou a gostar muito", sublinhou o jogador, de 29 anos, deixando um desejo: "Espero conseguir fazer história aqui!"



Falou-se primeiro em Jonas, depois Jiménez e, por fim, em Mitroglou e até Bas Dost, mas o homem golo tão pretendido pelo Tianjin Quanjian acabou ser Júnior Moraes. O avançado, irmão de Bruno Moraes, jogador que em Portugal representou vários clubes, nomeadamente o FC Porto, chegou por empréstimo do Dínamo Kiev, depois de um processo negocial que ficou selado já em cima do encerramento do mercado na China."Não esperava nada esta mudança. A proposta chegou apenas no último dia da janela de transferências e como estava suspenso por cinco jogos, em virtude da expulsão no jogo frente ao Shakhtar Donetsk, em dezembro, decidi aceitar este novo desafio. O meu plano inicial era continuar na Ucrânia e tentar ser o melhor marcador do campeonato, mas tudo mudou rapidamente", começou por contar o ponta-de-lança, que leva já 13 golos apontados pela equipa onde alinha o português Antunes e que já esta época defrontou o Benfica na Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Aguiar