O Guangzhou Evergrande, campeão chinês que é orientada por Luiz Felipe Scolari, conquistou este sábado a Supertaça, repetindo o triunfo do ano passado. A equipa do antigo selecionador nacional venceu (1-0) o Jiangsu Suning graças a um belo golo do brasileiro Alan, aos 35', com um disparo de fora da área.



Numa partida disputada em Chongqing, repetiu-se o duelo entre as duas equipas - o Jiangsu, onde alinha o ex-benfiquista Ramires, é o vice-campeão e perdeu também na final da Taça com o Guangzhou - e Felipão aproveitou para somar mais um troféu: já leva seis (duas Ligas chinesas, uma Liga dos Campeões asiática, uma Taça da China e duas Supertaças) desde que chegou à China, em junho de 2015.

Continuar a ler