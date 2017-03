Continuar a ler

Villas-Boas deu a titularidade ao trio de brasileiros, enquanto Ricardo Carvalho tem sido preterido face à regra dos três estrangeiros.A jogar em casa, a equipa venceu o Yanbian, que tinha empatado no primeiro jogo, com golos de Lu Wenjun, com assistência de Hulk, aos 42 minutos, e Wu Lei, aos 57'.A vitória é ainda mais importante face ao desaire do Guangzhou Evergrande, equipa comandada pelo ex-selecionador de Portugal Luiz Felipe Scolari, que hoje perdeu na visita ao Shandong Luneng (2-1), de Felix Magath.Sem vencer no campeonato chinês está a equipa de Jaime Pacheco, que hoje empatou sem golos na visita ao Jiangsu Suning, após ter perdido na primeira jornada com o Shandong Luneng (2-0).