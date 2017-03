Ainda assim, o Tianjin Quanjian, que é orientado pelo italiano Fabio Cannavaro, poderia ter regressado a casa com uma vitória, pois o brasileiro Alexandre Pato acabaria por falhar um penálti aos 88', atirando por cima da barra.



Em evidência nesta 2.ª jornada esteve igualmente Alan Kardec, outro antigo jogador do Benfica. O avançado brasileiro garantiu o empate (1-1) ao Chongqing Lifan, marcando aos 32', na receção ao Hebei FC, que se adiantou por Che Shiwei (6').

O recém-promovido Tianjin Quanjian conquistou o primeiro ponto na Superliga chinesa ao empatar (1-1) no terreno do Shanghai Shenhua , e bom pode agradecê-lo ao ex-benfiquista Axel Witsel, autor do primeiro golo da sua equipa na prova, à 2.ª jornada.Depois de ter perdido por 2-0 na ronda inaugural, o médio belga garantiu um ponto ao Tianjin com um oportuno disparo aos 85'. Isto depois de Giovanni Moreno ter adiantado os anfitriões - pelos quais jogaram o ex-portista Freddy Guarin e o argentino Carlos Tévez - aos 75', apesar destes alinharem com menos um jogador desde os 24', devido à expulsão de Qin Sheng por pisar... Witsel.