A atuar em casa, a formação de André Villas-Boas foi surpreendida pelo Guangzhou R&F, que chegou à vitória com golos de Jiang Jihong e do israelita Zahavi, aos cinco e 49 minutos, respetivamente.Com Ricardo Carvalho a titular, o Shanghai SIPG reduziu pelo brasileiro Hulk, ex-jogador do FC Porto, aos 60 minutos. O avançado já tinha falhado um penálti na primeira parte.Quanto a Scolari, o treinador brasileiro, que vai abandonar o clube no final da temporada, garantiu o seu terceiro título seguido à frente do Guangzhou Evergrande, com golos dos seus compatriotas Alan e Muriqui e também dos chineses Gao Lin, Yu Hanchao e Du Wei, este último na própria baliza.