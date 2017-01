Numa altura em que o mercado chinês faz eco no mundo do futebol pelos negócios milionários que já protagonizou nesta janela de transferências, eis uma polémica que pode vir a manchar (e muito) a reputação do Shenzhen, clube orientado por Sven-Goran Eriksson, que está envolvido numa guerra de bastidores, devido à transferência de Harold Preciado, avançado colombiano do América Cali.Segundoapurou junto de fonte próxima do processo, na base da controvérsia está Johan Eriksson, filho do técnico sueco, que, após a oferta de 6 milhões de euros apresentada pelo Shenzhen ao América Cali, terá, alegadamente, exercido pressão junto do jogador para que este afastasse os seus representantes – um grupo de investidores portugueses – do negócio, de forma a poder arrecadar a totalidade da comissão pela transferência (qualquer coisa como 9 milhões de euros).Perante esta manobra de bastidores, os representantes do avançado acabaram por bloquear o negócio, ponderando mesmo apresentar queixa à FIFA. Horold Preciado é uma das grandes promessas do futebol colombiano e, aos 22 anos, já esteve na órbita de vários clubes europeus, nomeadamente o FC Porto.

Autor: Fábio Aguiar