From today I am no longer the coach of Tianjin Quanjian

You will always be in my heart

Thank you all ?? pic.twitter.com/ajpDXKLy6n — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 6 de novembro de 2017

Paulo Sousa é o novo treinador do Tianjin Quanjian, clube do principal escalão do futebol chinês, substituindo Fabio Cannavaro no lugar.O treinador português, que estava sem treinar desde o final da época passada, quando deixou a Fiorentina, ruma agora à China depois de já somar no currículo passagens por Inglaterra, País de Gales, Hungria, Israel, Suíça e Itália.O Tianjin Quanjian terminou a época no 3.º lugar, atrás do campeão Guangzhou Evergrande, de Scolari, e do Shanghai SIPG, orientado por André Villas-Boas.