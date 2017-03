Chinês passou-se com Witsel e... deu-lhe uma forte pisadela

Sheng Qin, do Shanghai Shenhua, tornou-se destaque mundial pela sua agressão a Axel Witsel , na madrugada de domingo, e rapidamente começa a pagar as consequências por esse ato. Segundo adianta a imprensa internacional, o internacional chinês foi multado em 40 mil euros e, adicionalmente, acabou despromovido à equipa de reservas.Contudo, a sequência de sanções pode não ficar por aqui. "O clube irá analisar a sua atitude e atuações seguintes e decidirá se lhe cortará parte do salário. Estando em busca de feitos desportivos, o clube não pode perder o seu controlo sobre os jogadores. Vamos fazer deste caso uma lição, para impedir novos incidentes deste tipo", podia ler-se na nota do Shanghai Shenhua, que deixa a entender que haverá uma sanção exemplar para o jogador de 30 anos.

Autor: Fábio Lima