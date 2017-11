Continuar a ler

O ex-selecionador brasileiro, que não participou no encontro por estar suspenso, foi ao relvado festejar com os seus jogadores, que lhe entregaram o troféu de campeão, o sétimo título conquistado pelo clube nos últimos dois anos, sob o comando de Scolari, de 68 anos, campeão do mundo com o Brasil, em 2002, e vice-campeão europeu com Portugal, em 2004."Agradeço do fundo do coração a estes jovens à minha frente", disse Scolari dirigindo-se aos seus jogadores.Segundo a imprensa chinesa, Scolari optou por não renovar o contrato, que termina no final desta temporada, embora o Guangzhou Evergrande ainda não tenha anunciado oficialmente a saída do técnico. O italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo em 2006 como jogador e atual treinador do Tianjin Quanjian, é um dos nomes falado para o seu lugar, a par do compatriota Carlo Ancelotti ou do alemão Thomas Tuchel.