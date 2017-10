O Guangzhou Evergrande, orientado por Luiz Felipe Scolari, deu mais um importante passo rumo à conquista de mais um título chinês ao vencer o Yanbian Funde, por 4-3, em jogo da 27.ª jornada.Numa partida marcada por várias alternâncias no resultado, Liu Jian garantiu o triunfo à equipa do antigo selecionador nacional com um golo já nos descontos (90'+2). A jogar em casa, Scolari viu Liu Jian abrir o marcador aos 14', mas os visitantes responderam através de um bis do gambiano Bubacarr Trawally (31' e 51'). Depois, autogolo de Guanghui (58') e o brasileiro Muriqui (88') operaram nova reviravolta. Porém, Trawally completaria o hat trick aos 90', antes de Liu Jian mesmo ao cair do pano.Na classificação, o Guangzhou Evergrande lidera com 61 pontos, quando faltam apenas três jornadas para o final. Já Shanghai SIPG, de André Villas-Boas, tem 54 pontos e um jogo a menos, visitando este sábado o Liaoning Kaixin.