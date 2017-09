O Shanghai SIPG, treinado por André Villas-Boas, venceu esta sexta-feira por 1-0 no terreno do Beijing Gouan, na 26.ª jornada da liga chinesa, e aproximou-se do líder, o Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, que empatou.Um golo do brasileiro Oscar, assistido pelo ex-avançado do FC Porto Hulk, bastou para a formação de Villas-Boas levar a melhor sobre a formação de Pequim, somando agora 54 pontos, quatro a menos do que o líder, que empatou 2-2 no reduto do Chongqing Lifan.O Guangzhou Evergrande, hexacampeão chinês, entrou a perder com um golo de Jung aos 16 minutos, mas um bis de Lin Gao, aos 28 e 60, deu a volta ao marcador, antes do brasileiro Fernando Conceição restabelecer a igualdade para a equipa da casa, a 11 minutos do fim.

Autor: Lusa