O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, perdeu este domingo em casa do Shanghai Shenua, na primeira mão da final da Taça da China.No dérbi de Xangai, um golo do veterano avançado nigeriano Ofabemi Martins, aos 38 minutos, decidiu o encontro.A 26 de novembro, a equipa de Villas-Boas, segunda do campeonato chinês, recebe o Shanghai Shenua, que terminou a liga na 11.ª posição, no segundo encontro da final da Taça.

Autor: Lusa