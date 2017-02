Continuar a ler

"Tenho 31 anos e penso que chegou a altura de enfrentar um grande e novo desafio. O processo foi muito rápido e as negociações com o Guo'na duraram apenas alguns dias", afirmou, entretanto, Soriano ao site oficial do Red Bull Salzburgo.Em 202 jogos disputados pelo Salzburgo, Soriano, de 31 anos, marcou 172 golos e vai agora representar o clube que terminou a última liga chinesa em quinto lugar.