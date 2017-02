Continuar a ler

Poderá durar apenas um mês a aventura de Carlos Tévez no futebol chinês. Parece anedota, mas a situação poderá vir a concretizar-se, caso o treinador uruguaio Gustavo Poyet venha a ser afastado do comando técnico do Shanghai Shenhua, na sequência da eliminação da equipa na pré-eliminatória da Liga dos Campeões asiática A administração do clube chinês colocou esta possibilidade e o Apache fez correr a ideia de que dificilmente permaneceria no clube, caso Poyet regresse ao seu país. Seria, de facto, que poderia ser considerado o recorde do mundo da brevidade, pois o argentino foi contratado no último mercado de inverno, a troco de um salário que multiplicou por dez aquilo que recebia no Boca Juniors.

Autor: João Lopes