Continuar a ler

André Villas-Boas, que chegou ao clube chinês em novembro do ano passado, admitiu a vontade de terminar com o domínio do Guangzhou Evergrande, orientado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari e campeão nas últimas seis épocas."É muito importante para nós tentarmos encurtar a distância para o topo, sermos os primeiros, conseguirmos ganhar troféus", disse Villas-Boas, aludindo aos 12 pontos de vantagem com que o Guangzhou Evergrande conquistou o título de 2016.O técnico português, que já passou pelas ligas portuguesa, inglesa, italiana e russa, agradeceu o investimento que os proprietários do clube têm feito no plantel."Acho que é um bom momento para agradecermos o esforço financeiro que fizeram. Agora acho que cabe-nos a nós fazer a diferença em campo e garantir que alcançamos os objetivos, o sonho de todos é vencer", assegurou.O Shanghai SIPG, no qual alinha o português Ricardo Carvalho, estreia-se na próxima semana na Liga dos Campeões da Ásia, frente ao FC Seoul, em jogo do grupo F, depois de ter passado pelo playoff de apuramento.Além de Ricardo Carvalho, o Shanghai SIPG conta ainda com os brasileiros Oscar Hulk , antigo avançado do FC Porto.