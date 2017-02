Continuar a ler

O triunfo deixou a antiga equipa de Pedro Emanuel - o técnico português foi demitido em dezembro depois de uma série de três empates - a apenas três pontos do Apoel, surgindo bem posicionada para lutar pelo título na 2.ª fase, para a qual se apuram os seis primeiros da classificação.



Em evidência esteve João Pedro, autor do golo da confirmação da vitória já em período de compensações (90'+6). Isto depois do croata Maglica ter inaugurado o marcador aos 43, numa partida em que Tiago Gomes não saiu do banco do Apollon.