Terceiro classificado no campeonato cipriota, o Apollon, conquistou a sua nona taça nacional.



O Apollon, onde alinham os portugueses Bruno Vale, João Pedro e Mário Sérgio, conquistou esta quarta-feira a Taça do Chipre, ao bater o Apoel Nicósia por 1-0, com um golo do brasileiro Vinicius.Com o guarda-redes Bruno Vale e João Pedro em campo, o Apollon tardou a impor-se, tendo chegado à vantagem aos 79 minutos, numa altura em que já estava a jogar com 10 -- expulsão do brasileiro Alex da Silva por acumulação de amarelos, aos 62 minutos.

Autor: Lusa