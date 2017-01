O Anorthosis venceu o Asil Lysi, do 2.º escalão, por 2-0, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Chipre, graças a golos portugueses. Esmael Gonçalves inaugurou o marcador aos 60', de penálti, e Carlitos fixou o resultado final aos 78'. A 2.ª mão realiza-se no dia 25.