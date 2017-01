Depois de ter marcado a meio da semana para a Taça do Chipre (vitória por 5-0 sobre o Asil Lysi), Esmael Gonçalves bisou este sábado em mais uma goleada do Anorthosis, desta vez por 4-1, na visita ao Ermis.O avançado português, de 25 anos, faturou aos 27' e 85', e já leva oito golos no campeonato cipriota esta temporada. O brasileiro João Victor (17') e Shehu (63') fizeram os outros golos da sua equipa, enquanto Benga reduziu pelo Ermis.