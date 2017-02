O experiente médio Nuno Morais, de 33 anos, voltou aos golos quase seis meses depois, ajudando o Apoel Nicósia no triunfo (3-0) sobre o AEL Limassol, em jogo da 24.ª jornada do campeonato cipriota.Frente à única equipa que tinha conseguido bater o Apoel esta época na liga - ganhou por 1-0 na primeira volta -, o campeão cipriota inaugurou o marcador pelo brasileiro Vinícius (que passou por Moreirense, Sp. Braga, Olhanense ou Aves) aos 34'. Nuno Morais - que esta temporada só tinha marcado a 28 de agosto, frente ao Ermis (3-0), na ronda inaugural do campeonato - aumentou a diferença aos 78', antes de Igor de Camargo fechar as contas aos 90'+4, de penálti.Com duas jornadas por realizar na fase regular - os seis primeiros apuram-se para uma segunda fase, onde se decidirá o campeão -, o Apoel lidera com 59 pontos, mais seis do que o Apollon.