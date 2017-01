Continuar a ler O avançado, que na época passada esteve emprestado ao Estoril, deveria ter se apresentado no Fluminense na manhã de segunda-feira.





O avançado, que na época passada esteve emprestado ao Estoril, deveria ter se apresentado no Fluminense na manhã de segunda-feira. O carro ficou parcialmente destruído e Michael teve de ser transportado para o hospital, onde ficou internado nos Cuidados Intensivos.

O ex-jogador do Estoril Michael teve um acidente de viação, a sul de Minas Gerais, tendo sofrido um traumatismo craniano. O carro em que seguia o avançado de 23 anos chocou, no domingo, com uma vaca que atravessava a estrada.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil