Depois de se ter demitido do comando da seleção do País de Gales na sexta-feira, Chris Coleman foi confirmado este domingo como o novo treinador do Sunderland, equipa que ocupa o último lugar do Championship (2.º escalão inglês).O técnico de 47 anos assinou um contrato válido até junho de 2020 e já orientou os novos pupilos no treino de hoje. A sua estreia no banco será na terça-feira, frente ao Aston Villa, e o objetivo é tirar o clube do incómoda posição - soma apenas 11 pontos ao fim de 17 jornadas, tendo ganho apenas um encontro.