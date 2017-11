Continuar a ler

Coleman, de 47 anos, assumiu o cargo há cinco anos, ocupando um lugar que tinha sido do falecido Gary Speed, e levou a seleção às meias-finais do Euro'2016, mas falhou o apuramento para o Mundial'2018.



"Estamos extremamente dececionados por ver como o mandato de Chris na seleção chegou ao fim. A FAW e o País de Gales estarão eternamente gratos pelo trabalho que fez nos últimos seis anos", disse Jonathan Ford, diretor executivo do organismo.



A Federação Galesa de Futebol (FAW) anunciou este sábado, em comunicado, que o selecionador Chris Coleman pediu a demissão, com efeito imediato, do cargo que ocupava desde 2012."Lamentavelmente, Chris Coleman demitiu-se do cargo como selecionador do País de Gales, com efeito imediato. Chris foi nomeado treinador em janeiro de 2012 em circunstâncias complicadas e guiou o País de Gales às meias-finais do Euro'2016 [eliminado por Portugal], um feito incrível, que inspirou um país inteiro", lê-se no comunicado da FAW.

