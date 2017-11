Continuar a ler

As saídas de Ruello e Gourcuff já tinham sido anunciadas pela imprensa há três semanas, mas foi decidido esperar pela pausa internacional de novembro para efetuar as mudanças.



A série de quatro vitórias consecutivas registadas pelo Rennes, atual 10.º classificado da Liga francesa, tinham relançado o 'suspense' sobre o futuro treinador.



Christian Gourcuff deixou de ser treinador do Rennes e foi substituído interinamente por Landry Chauvin, diretor do centro de formação e Michel Troin, observador dos adversários da equipa de futebol, revelou esta terça-feira fonte do clube francês.Após a demissão do presidente, René Ruello, anunciada na passada sexta-feira, e a sua substituição por Olivier Létang, presidente delegado e diretor executivo do clube, a saída de Gourcuff era quase certa em função da desconfiança do treinador em relação ao novo 'homem-forte' do clube.

