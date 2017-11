Dmitro Chygrynskiy, antigo jogador do Barcelona e atualmente no AEK Atenas, considera que Cristiano Ronaldo é um bom jogador mas defende que lhe falta um pormenor. "Cristiano Ronaldo é um bom goleador mas não é o melhor do mundo porque é egoísta. Messi é diferente, pensa sempre na equipa", afirmou o defesa ucraniano, em declarações à Cadena Ser.O defesa recordou-se ainda da sua etapa como jogador do Barcelona e confessa que está em contacto com o seu antigo treinador Pep Guardiola. "Os 25 milhões que pagaram por mim foi uma grande pressão, não era o preço real. Precisava de mais tempo para me adaptar à equipa. O balneário do Barcelona era do outro mundo. Surpreendeu-me o nível de jogadores como Messi ou Ibrahimovic. Ainda tenho contactado com Pep Guardiola. Da última vez que falamos foi para pedir informação sobre Douglas Costa", destacou.

Autor: Bruno Dias