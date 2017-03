A Lazio ascendeu este domingo ao quarto lugar do campeonato italiano, ao vencer por 2-0 no reduto do Bolonha, em encontro da 27.ª jornada da prova.Um bis de Ciro Immobile, que marcou aos 9' e 74', selou o triunfo da formação da capital, que passou a contar 53 pontos, contra 52 da Atalanta, empatada a zero na receção à Fiorentina, de Paulo Sousa, no jogo matinal.Consulte o direto do jogo e os resultados e marcadores da prova

Autor: Lusa