Continuar a ler

"Ele é muito forte mas o futebol é um desporto muito combativo. Como médico, é claro que quero vê-lo de volta o mais rápido possível, mas apenas quando ele estiver totalmente apto para voltar a jogar. Existem muitos casos de jogadores que voltaram prematuramente com más consequências. Eu não estou preocupado com a sua lesão, porque a recuperação total leva sempre algum tempo. A Premier League já começou e eu estou certo de que o Manchester United não precisará urgentemente do jogador para qualquer grande jogo, seja na liga ou na Liga dos Campeões." declarou o médio à South China Morning Post.



Freddie Fu Ho-keung aproveitou ainda para elogiar a extraordinária forma física do avançado sueco, dizendo inclsuive que a forma do joelho de Ibrahimovic "era parecida com a de um miúdo de 15 anos".



"Eu tratei cerca de 60 jogadores profissionais e o Ibrahimovic é certamente um dos melhores e mais fortes que operei. Tem uma atitude muito forte. É um jogador forte fisicamente e mentalmente. Inclusive antes da operação, estava convencido de que iria retomar a sua carreira futebolística e não teria que se retirar por lesão. Quando examinámos o seu joelho, estava numa situação excelente, mais parecida com a de um jovem de 15 anos do que de um futebolista que suportou a feroz competição durante anos."



Zlatan Ibrahimovic está de fora dos relvados desde Abril e encontra-se agora na fase final da recuperação à grave lesão no joelho, onde inclusive se chegou a ponderar um abandono aos relvados por parte do sueco aos 34 anos.



"Ele é muito forte mas o futebol é um desporto muito combativo. Como médico, é claro que quero vê-lo de volta o mais rápido possível, mas apenas quando ele estiver totalmente apto para voltar a jogar. Existem muitos casos de jogadores que voltaram prematuramente com más consequências. Eu não estou preocupado com a sua lesão, porque a recuperação total leva sempre algum tempo. A Premier League já começou e eu estou certo de que o Manchester United não precisará urgentemente do jogador para qualquer grande jogo, seja na liga ou na Liga dos Campeões." declarou o médio à South China Morning Post.Freddie Fu Ho-keung aproveitou ainda para elogiar a extraordinária forma física do avançado sueco, dizendo inclsuive que a forma do joelho de Ibrahimovic "era parecida com a de um miúdo de 15 anos"."Eu tratei cerca de 60 jogadores profissionais e o Ibrahimovic é certamente um dos melhores e mais fortes que operei. Tem uma atitude muito forte. É um jogador forte fisicamente e mentalmente. Inclusive antes da operação, estava convencido de que iria retomar a sua carreira futebolística e não teria que se retirar por lesão. Quando examinámos o seu joelho, estava numa situação excelente, mais parecida com a de um jovem de 15 anos do que de um futebolista que suportou a feroz competição durante anos."Zlatan Ibrahimovic está de fora dos relvados desde Abril e encontra-se agora na fase final da recuperação à grave lesão no joelho, onde inclusive se chegou a ponderar um abandono aos relvados por parte do sueco aos 34 anos.

Uma das boas notícias para o José Mourinho é a contagem decrescente para o regresso aos relvados por parte de Zlatan Ibrahimovic, isto depois de em Abril se ter lesionado com gravidade ainda antes do intervalo no jogo da Liga Europa frente ao Anderlecht.No entanto, o cirurgião Freddie Fu Ho-keung, médico que operou o avançado do Manchester United, advertiu o clube para que seja ponderador no regresso do jogador aos relvados e pedindo cautela para o regresso de Ibrahimovic à competição.