"A partir do próximo domingo no Pescara-Génova e até final da época, os Pescara Rangers não estarão na curva norte. Deixamo-los entregues à vossa vergonha", refere um comunicado da claque, citado pela agência italiana 'ANSA'.



Os adeptos dizem ainda que pretendem proteger 40 anos de história e que, por isso, se distanciam de todos, desde os executivos do clube aos fisioterapeutas: "de vocês, que não têm o mais pequeno direito de representarem as nossas cores e símbolo".



Em 24 jornadas, o Pescara ocupa a 20.ª e última posição da Série A, com nove pontos, resultantes de uma vitória e seis empates.



A principal claque do Pescara, os Pescara Rangers, anunciaram esta terça-feira que vão deixar de comparecer na curva norte do estádio, em protesto com aquilo a que designam de "vergonha".Em causa está o último lugar na Série A italiana de futebol, com a equipa a contabilizar apenas nove pontos, após 24 jogos, e em sério risco de regressar à divisão secundária, da qual foi promovida na última temporada através do play-off de acesso.

Autor: Lusa