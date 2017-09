Três dias depois de ter bisado no dérbi de Sheffield, contribuindo para a derrota (2-4) do Wednesday de Carlos Carvalhal, Leon Clarke voltou a ser o carrasco de um treinador português. O avançado do Sheffield United marcou os dois golos da vitória (2-0) sobre o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, em partida da 10ª jornada do Championship, o segundo escalão inglês.



Foi uma noite para esquecer da equipa do ex-treinador do FC Porto: logo aos 15’, ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Coady, e o preterido, na hora de reorganizar a equipa, acabou por ser Hélder Costa. Infortúnio para o avançado português, que estava de regresso ao onze, depois de longa ausência por lesão. Mas a infelicidade lusa não ficou por aqui, já que Rúben Neves desperdiçou um penálti – por falta sobre Diogo Jota –, numa altura em que a equipa perdia por 1-0. Nuno Espírito Santo ainda lançou Cavaleiro, mas não evitou a segundo desaire no campeonato, que deixa os Wolves no 4º lugar, a 3 pontos do líder Cardiff.

