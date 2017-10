O clássico de Anfield disputa-se amanhã e há baixas nos dois lados da barricada. O Manchester United debate-se com problemas no meio-campo, não devendo contar com Fellaini. O belga deve juntar-se a Pogba e a Carrick na lista de ‘fregueses’ do departamento clínico. Ibrahimovic mantém-se naturalmente de fora das contas de Mourinho, que não sabe ainda se pode utilizar Phil Jones, o qual chegou ‘tocado’ da seleção. Já o Liverpool não vai poder utilizar o extremo Sadio Mané, mas tem desde ontem à disposição os jogadores que representaram as seleções. Firmino treinou-se sem limitações, enquanto Coutinho e Wijnaldum foram poupados, preparando-se somente no ginásio.O Manchester vai tentar vencer em Anfield. Se conseguir fecha a 8ª jornada com 22 pontos. Para encontrar um registo melhor é necessário recuar a 1985/86, época em que o United de Ron Atkinson somava 24 pontos à passagem da 8ª ronda.