Refira-se que o Real Madrid terá um calendário muito complicado em abril, pois além do duplo confronto com o Bayern (a 1.ª mão será no dia 12) e do clássico com o Barcelona tem ainda o dérbi de Madrid, com o Atlético (igualmente em casa), no dia 8 - serão quatro encontros de altíssima exigência em 16 dias.